El PP busca les pessigolles a Cs pel «demolidor» informe del Tribunal de Comptes

L'Albert Rivera demostra que és un molt bon alumne del PP. Comptabilitat opaca, comptes que no quadren, despeses duplicades, saldos que no concorden, etc. Pot ser acabi apareixen una llibreta on hi hagi partides que diguin: A punto Rivera. Primer trimestre. I punto Arrimadas, primer trimestre, etc., pero si s'el demana explicacions, contestant, com el seu mestre: Absolutament Falso, s'ha acabat l'interrogatori.