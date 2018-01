Unes 80.000 persones s'apleguen a Montjuïc en una nit de Cap d'Any tranquil·la

La benvinguda al 2018 a l'avinguda Maria Cristina ha aplegat aquesta passada nit 80.000 persones, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona. El públic assistent, majoritàriament turistes que han volgut passar el Cap d'Any a la capital catalana, han gaudit d'un espectacle de música, pirotècnica i llum amb les Fonts de Montjuïc com a eix central. Tot plegat, en una nit tranquil·la on, inicialment i a l'espera que es tanqui el balanç, no s'han registrat incidències rellevants.Segons fonts del consistori, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), va fer 13 assistències a la ciutat, de les quals sis han derivat en trasllats hospitalaris lleus. També es van fer una trentena de controls d'alcoholèmia, de les quals dues van resultar positives.Un espectacle de pirotècnia, música, llum i jocs van amenitzar la passada nit la trobada més multitudinària del Cap d'Any a Barcelona.Tot plegat, en un muntatge ideat per la Companyia Efímer, que ha volgut donar protagonisme a les formes esfèriques, com a símbol de cicles que comencen i acaben, en analogia amb els grans de raïm que es mengen durant les dotze campanades. Un equip de so de 20 torres amb 4 altaveus de grans dimensions repartits per tota l'avinguda van complementar l'experiència, que va convertir la plaça Espanya i els seus entorns en un espai de festa popular que comptava. Això sí, amb un acurat desplegament dels cossos de seguretat i d'assistència sanitària.A falta de tancar definitivament el balanç de la nit de Cap d'Any a Barcelona, i segons fonts del consistori, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), va fer 13 assistències a la ciutat, de les quals sis van derivar en trasllats hospitalaris de caràcter lleu. La Guàrdia Urbana va fer també una trentena de controls d'alcoholèmia, de les quals dues van donar positiu.

