El missatge de Junqueras per Cap d'Any: «Actuarem seguint els valors universals del diàleg, la pau, la concòrdia i l'amor»

Això del pujolista "Catalunya, un sol poble" s'ha d'entendre que per molts no va quallar ni llavors ni ara.

Potser cal doncs reajustar el missatge-desig.

A Catalunya conviuen dos pobles. El català i l'español i català-españolitzat.

Que poden conviure, però que dificilment poden ser-ne un de sol.

Perquè com diuen els arabs "És dificil pixar contra el vent".

I oblidem ja paraules no adients com diàleg, pau, concordia, amor,...pròpies dels nadals cristians.

Volem una republica aconfesional!