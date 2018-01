El rei Joan Carles I va atropellar un ciclista conduint un Mercedes quan encara no tenia carnet. Els fets van passar a la localitat castellana d'Olmedo, a la província de Valladolid, quan el pare de Felip VI només tenia 17 anys. Ho explica el periodista Jaime Peñafiel, especialista en crònica reial, en la seva col·laboració setmanal a La otra crónica d'El Mundo L'article se centra en els cotxes de Joan Carles. Com els dos Ferrari que el xeic dels Emirats Àrabs va regalar al rei espanyol emèrit l'any 2011. Tanmateix, van acabar subhastats el passat mes de juliol ja que el present del mandatari àrab havia aixecat molta polèmica. També parla de multes de velocitat a membres de la família reial i de compres i vendes d'automòbils per part del pare de l'actual rei.Tot plegat acaba amb el primer cotxe de Felip VI quan va complir 18 anys i la frase “I amb 17 el seu pare el dia que va atropellar a Olmedo un ciclista conduint un Mercedes... sense carnet. Però aquesta és una altra història que ja explicarem”. Serà interessant saber-la sencera.

