El calendari laboral del 2018: un any amb molts ponts

Calendari laboral del 2018 Foto: Europa Press

El calendari laboral del 2018 Foto: Generalitat de Catalunya

El 2018 serà un any de molts ponts. El calendari laboral fixat per la Generalitat inclou fins a 13 festius nacionals dos més de locals que haurà de determinar cada ajuntament.- Cap d'any. 1 de gener: dilluns- Reis. 6 de gener: dissabte- Divendres Sant. 30 de març: divendres- Dilluns de Pasqua. 2 d'abril: dilluns*- Dia del Treball. 1 de maig: dimarts- Mare de Déu d'Agost. 15 d'agost: dimecres- Diada Nacional. 11 de setembre: dimarts- Hispanitat. 12 d'octubre: divendres- Tots Sants. 1 de novembre: dijous- Dia de la Constitució. 6 de desembre: dijous- La Immaculada. 8 de desembre: dissabte- Nadal. 25 de desembre: dimarts- Sant Esteve. 26 de desembre: dimecres** Un d'aquests dos dies festius serà recuperableA la Vall d'Aran la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d'Aran).Els festius intersetmanals permetran gaudir de cinc ponts de quatre dies: el Dia del Treball, la Diada Nacional, la Hispanitat, Tots Sants i la Immaculada –serà de quatre dies i no hi haurà aqüeducte-. Nadal i Sant Esteve cauran en dimarts i dimecres i això permetrà gaudir d'un aqüeducte de cinc dies.Sant Joan, per la seva banda, no apareix al calendari perquè cau en diumenge mentre que Sant Jordi, que tradicionalment no és festiu, cau en dilluns.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)