Rufián comença el 2018 burlant-se de Rajoy

Ya es 2018 @marianorajoy. De nada. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 31 de desembre de 2017

Feliz 1965, Tabarnia! — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 31 de desembre de 2017

Gabriel Rufián no descansa a les xarxes ni per Cap d'Any. Quan passaven tot just 11 minuts de la mitjanit, va fer el primer tuit del 2018... burlant-se de Mariano Rajoy: "Ja és 2018, Mariano Rajoy. De res".El diputat d'ERC al Congrés va voler recordar, d'aquesta manera, l'últim lapsus del president espanyol. I és que dissabte va acabar desitjant des de Galícia un "bon any 2016" quan pretenia felicitar el nou any El darrer tuit del 2017 de Rufián també va anar relacionat amb els anys. Va desitjar un "feliç 2016" a Tabàrnia, qualificant implícitament de franquista el moviment que juga amb una secessió de les comarques barcelonines i tarragonines respecte la resta de Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)