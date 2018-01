La Raisa Ioana, el primer nadó català del 2018

El #primernadó de l'any a Catalunya ha estat la Raisa Ioana, una nena que ha nascut als primers segons de l'any a @hospitaldelmar de #Barcelona. Ha pesat 2,790 kg. Benvinguda! 👶 — Salut (@salutcat) 1 de gener de 2018

A la demarcació de #Tarragona, el #primernadó ha estat la Oyane, una nena que ha nascut a les 0:39h a l’Hospital Joan XXIII. Ha pesat 2,910 kg. Benvinguda! 👶 — Salut (@salutcat) 1 de gener de 2018

El gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, Jaume Estany, visitarà demà (12h) a @hospitaldelmar de #Barcelona la Raisa Ioana, el #primernadó de l'any a Catalunya — Salut (@salutcat) 1 de gener de 2018

La Raisa Iona, el primer nadó català del 2018. Foto: ACN

Oyane, el primer nadó del 2018 a les comarques de Tarragona Foto: ACN

El primer català del 2018 ha nascut quan passaven pocs minuts de la mitjanit. Es tracta de la Raina Ioana, una nena que ha arribat al món des de l'Hospital del Mar de Barcelona. Segons ha anunciat el Departament de Salut, ha pesat 2,790 kg. Al cap de tres minuts ha nascut l'Uma, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa A la demarcació de Tarragona, per la seva banda, el primer nadó també ha estat una nena, l'Oyane. Ha nascut a les 0.39 a l'Hospital Joan XXIII. En aquest cas pesava 2,910 kg.Quan faltaven sis minuts per dos quarts de tres de la matinada ha arribat en Siraj, el primer gironí de l'any. El nen ha nascut a l'Hospital de Palamós i és el primer fill d'una parella de marroquins veïns de Palafrugell.A les comarques de Lleida, per la seva banda, el primer nadó s'ha fet esperar. Es diu Pepe i ha nascut a les 12.12 del migdia la Clínica Perpetuo Socorro. Pesava 3,5 quilos en néixer,L'article 155 també es nota en el ritual del primer nadó de l'any. I és que amb el conseller de Salut a l'exili, l'encarregat de la visita protocol·lària ha estat el gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, Jaume Estany., les imatges dels primers nadons del 2018.

