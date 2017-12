El mosaic «catalanista» que prepara el Lleida Esportiu per rebre l'Atlètic de Madrid

Imatge del mosaic Foto: Lleida Esportiu

El Camp d’Esports lluirà el proper dimecres un mosaic gegant que es desplegarà abans de l’inici del partit d’anada dels vuitens de final de la Copa del Rei contra l’Atlètic de Madrid amb l’objectiu de donar el màxim caliu i suport al nostre equip.La composició, que portarà el lema "Per la nostra ensenya, sempre Lleida!", estarà formada per més de 12.000 cartolines, i cobrirà la totalitat de la graderia on estarà l’afició local, combinant el color blau del Club i els de la senyera.El mosaic es formarà en la sortida dels jugadors al terreny de joc quan soni l’himne del Lleida Esportiu i després de cada gol del conjunt de la Terra Ferma. Hi intervindran els espectadors tant de Tribuna, com de Lateral, el Gol Nord i el Gol Sud, en una acció de gran magnitud que es tornarà a repetir a l’estadi després de les primeres experiències durant el play-off d’ascens la temporada 2015-16.

