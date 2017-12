El president de l'Aragó des de Sixena: «La qüestió catalana és el problema més greu que té Espanya»

Catalunya ha estat un dels temes tractats en el discurs de Cap d'Any del president del govern de l'Aragó, el socialista Javier Lambán, qui enguany ha escollit un escenari inèdit per a l'enregistrament del missatge institucional: el Monestir de Sixena. "La qüestió catalana és el problema més greu que té Espanya", ha assenyalat Lambán, afegint que "veïnatge" amb Catalunya fa que l'Aragó sigui la comunitat més "afectada" per l'actual situació política. Per això, considera que "implicar-nos en la solució" és l'opció per "defensar els nostres interessos". Sobre el retorn de les obres de Sixena, el cap del govern aragonès ha manifestat que ha ajudat a reforçar "la nostra autoestima com a comunitat", després d'afrontar "en solitud" tot el litigi davant "l'actitud il·legal i irrespectuosa" del Govern i la "passivitat" del govern espanyol.El president d'Aragó ha pronunciat el seu discurs en l'espai on s'ubicaven els antics dormitoris del Monestir, envoltat d'obres com tres sepulcres medievals policromats, fragments del retaule de la Pietat, taules amb les imatges de Santa Clara i Santa Gertrudis o una pintura mural traspassada a llenços del Sant Sopar i amb el rerefons de les Portes del Palau Prioral."Sixena ha reforçat la nostra autoestima com a comunitat, com la nacionalitat històrica que l'Estatut ens reconeix, i ens ha fet més conscients de la nostra veritable capacitat per projectar-la", ha apuntat Lambán, recordant que aquest 2018 es commemora el VII Centenari de l'Arxiu de la Corona d'Aragó . "Perquè ser aragonès és una bella manera de ser espanyol", ha afegit. "Però no per ser una peça més de l'engranatge nacional, sinó per ser un dels motors d'aquest engranatge, que ara mateix pateix una avaria molt seriosa", assegura.Escenaris marcats per l'actualitatRetransmès per Aragón TV i Aragón Radio, el discurs, de poc més de deu minuts de durada, també ha incidit en altres qüestions com l'economia, destacant que l'aragonesa és la comunitat autònoma on més ha baixat l'atur en el 2017, i que el repte per l'any vinent és que esdevingui la primera en assolir la plena ocupació.

