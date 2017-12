Activada l'alerta per fort vent al Pirineu, Tarragona i litoral i prelitoral

Un arbre caigut pels efectes del fort vent. Foto: arxiu ND.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu un episodi de forts vents entre aquest diumenge a la nit i fins dimarts. Protecció Civil ha activitat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent, el VENTCAT, posant l'èmfasi al Pirineu i les comarques de Tarragona. Després d'una treva aquest dilluns al matí, les ratxes de fort vent es reactivaran i afectaran novament el Pirineu i també el litoral i prelitoral, incloent l'àrea metropolitana de Barcelona. Es demana, per tant, molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals.També cal extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins, per la possibilitat de caiguda de branques i arbres. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l'efecte del vent.La previsió del SMC indica fort vent de nord-oest i d'oest aquest diumenge al vespre, nit i matinada a les comarques de Tarragona amb vent sostingut i fortes ratxes. També a Pirineu, especialment a cotes altes.El matí del dia d'Any Nou el vent amainarà i hi haurà un parèntesi fins la tarda-vespre, moment en el que el vent de nord-oest i oest reapareixerà amb força a tot el litoral i prelitoral de Catalunya, a més del Pirineu, especialment a cotes altes. Hi haurà vent sostingut i fortes ratxes.A les zones urbanes del litoral i prelitoral de l'àmbit metropolità de Barcelona i de les comarques de Tarragona és possible que es produeixin incidències per les fortes ratxes de vent que seran superiors a les habituals. Protecció Civil demana tenir especial cura aquest diumenge a la nit a Tarragona, especialment les persones que surtin de nit per anar a festes de Cap d'Any, i dilluns en els desplaçaments arreu de Catalunya per la tornada dels dies de vacances nadalenques.

