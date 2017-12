Una aturada sobtada de Whatsapp deixa amb l'ai al cor els seus usuaris a les portes del nou any

WhatsApp Foto: Pixabay

Whatsapp ha caigut sobtadament en diversos països, principalment del continent europeu, i ha deixat amb l'ai al cor els seus usuaris en una data clau per a la missatgeria instantània com és Cap d'Any.El servei ha deixat de funcionar poc abans de les vuit del vespre per motius que no han transcendit, impedint l'arribada i enviament de missatges. I ha quedat restablert a dos quarts de nou del vespre.La nit de Cap d'Any és tradicionalment una vetllada d'intercanvi de missatges de felicitacions.

