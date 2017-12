Moragas, mà dreta de Rajoy, impulsor de Societat Civil Catalana, segons «El Mundo»

Jorge Moragas, mà dreta de Rajoy. Foto: PP

El que fins fa poc dies va ser el cap de la Presidència del Govern de l'Estat, Jorge Moragas, va ser l'impulsor de Societat Civil Catalana. Així ho apunta "El Mundo" en una informació sobre Moragas i que està vicepresidida per la seva cunyada, Miriam Tey.Es tracta d'un apunt en una notícia sobre l'adéu de Moragas d'aquest càrrec, el qual va deixar fa uns dies per passar a ser l'ambaixador davant l'ONU a Nova York. "Els constitucionalistes, que havien quedat callats fins a la data per por de la piconadora de l'aparell independentista, es rebel·len contra l'establishment. Ho fan empesos per Societat Civil Catalana, associació impulsada per Moragas", resa la notícia.A més, continua el text, que l'excap de gabinet va ser "una peça clau" per aconseguir el suport de PSOE i Ciutadans en l'aplicació de l'article 155.Moragas va dimitir després de les eleccions del 21-D i el president de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, en la roda de premsa posterior per avaluar els resultats va assenyalar que era un decisió presa des de feia mesos i que s'havia de dur a terme "a finals d'any".

