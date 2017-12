La relliscada d'una regidora de Cs pel groc...de les papereres de la cursa dels Nassos de Barcelona

Hola @AdaColau !! Imagino que esta noche su vestido será amarillo separatista, igual que esas papeleras de cartón amarillo que han aparecido en medio de la calle Marina en Barcelona...

👉utilidad 👉CERO

👉intención 👉fractura y división

👉malversación? 🤔#BCNenCrisis pic.twitter.com/JdQNnsyaOj — Sonia Reina Sánchez (@ReinaSonia) 31 de desembre de 2017

3) Efectivamente el color del reciclaje del plástico es amarillo. Así pues los contenedores temporales son amarillos. — Adrián José S.C. (@AdrianJoseSC) 31 de desembre de 2017

La regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Sonia Reina, ha carregat contra l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, després de trobar-se diverses papereres de cartró de color groc pel carrer Marina. En una piulada, Reina ha suposat que Colau aquesta nit de cap d'any anirà vestida "de color groc separatista".En la mateixa queixa assegura que la sèrie de papereres no tenen cap utilitat, "fracturen i divideixen". Per últim, es pregunta si hi ha "malversació?". Es dona el cas, que la capital catalana acull aquest diumenge a la tarda una tradició estesa arreu del territori, la cursa dels nassos.A més, es dona el cas que el color groc simbolitza el reciclatge del plàstic i el carrer Marina, on la regidora de la formació taronja ha denunciat la presència d'aquests contenidors, és part del recorregut d'aquesta competició . Així li ho han recordat diversos usuaris a les xarxes socials.La patinada de la regidora de Ciutadans ha generat tota mena de reaccions a través de les xarxes socials, on ella mateixa ha donat les "gràcies" per haver esclarit el motiu de la instal·lació de tantes papereres de color groc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)