«És el primer cop que comprava loteria»: una de les afortunades amb el segon premi de la Grossa

El segon premi de la Grossa de Cap d'Any ha estat venut, en part, al Vallès Oriental. El supermercat Carrefour de l'Ametlla del Vallès, situat al centre comercial Sant Jordi, ha venut uns 20 bitllets del 64.773. Per tant, el supermercat ha repartit uns 640.000 euros, 32.500 per bitllet.Fonts del supermercat han explicat que els bitllets s'han venut a clients els darrers dies, però també hi ha el cas d'algun treballador afortunat. És el cas de la Laura Hernando, veïna de Granollers de 19 anys: "Aquesta setmana en vaig comprar. Tenia més bitllets d'altres números, però m'ha acabat tocant aquest", ha explicat a. La Laura ha seguit en directe el sorteig des de casa i reconeix que quan ha vist que quan un dels seus números era dels premiats no s'ho podia creure: "És el primer cop que comprava loteria", afegit. Pel que fa als diners, diu que els destinarà a pagar-se la universitat, però també a viatjar.La resta del 64.773 ha estat venut al Súper Talló de Terrassa, l'Estanc Puig de Martorell, el supermercat Jespac-9 de Barcelona i en un estanc del centre de Vic. La cinquena edició de la Grossa de Cap d'Any 2017 ha repartit més de 21 milions d'euros en premis , la xifra més alta assolida mai per aquesta loteria.

