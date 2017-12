El sorprenent espòiler de Nike que converteix Coutinho en jugador del Barça

WOW: The Nike store has been updated to accommodate Philippe Coutinho's transfer to Barcelona!



Aquesta passada matinada, el web de Nike convidava a la compra de samarretes del FC Barcelona. Un anunci d'allò més comú, i més en aquesta època de l'any, però el que ha sorprès és que ha utilitzat el nom de Philippe Coutinho, actual jugador del Liverpool i que durant l'estiu va haver-hi tota mena de rumors per l'arribada del brasiler.En l'oferta, Nike assegura que Coutinho "està llest per impressionar el Camp Nou". Acompanyat d'un text per personalitzar la samarreta. La fotografia que acompanya el text és d'Andrés Iniesta.L'anunci, fet en diversos idiomes, s'ha fet de matinada i les xarxes socials han bollit i ha fet córrer la imatge per tot el món, malgrat que Nike l'ha retirat en poc temps.

