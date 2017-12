El Museu de Lleida no sap com s'estan conservant les obres de Sixena

Imatge d'una de les caixes sepulcrals a Sixena Foto: @Velasc_Alberto

Els responsables i tècnics del Museu de Lleida no saben com s'estan conservant les obres de Sixena que van ser traslladades el passat 11 de desembre. El conservador Albert Velasco ha apuntat en una entrevista a Catalunya Ràdio que no tenen informació detallada sobre el tractament de les peces, per bé que suposa que les condicions on estan ubicades "no són les més idònies". Velasco ha insistit en el fet que el monestir de Vilanova de Sixena està construït sobre una llacuna i que, per tant, sempre ha tingut problemes d'humitat i salinitat.El tècnic ha indicat també que durant la visita del president d'Aragó al monestir després de l'operatiu, "es van barrejar pergamins amb teixits i metalls", un procediment que, diu, "incompleix els estàndards de conservació preventiva". Velasco ha indicat que les lleixes buides que hi ha actualment al Museu de Lleida han cridat l'atenció de desenes de visitants, i ha assegurat que en aquests espais hi hauran noves peces en un futur.

