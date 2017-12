Alegria als Pastorets de l'Ametlla de Merola per haver repartit 8 milions de la Grossa

Papereta guanyadora dels Pastorets de l'Ametlla de Merola. Foto: Jaume Vilà

Els Pastorets de l'Ametlla de Merola (el Berguedà) han repartit pràcticament tot el primer premi de la Grossa que s'ha sortejat aquest diumenge. Les participacions que ha venut l'entitat jugaven a deu números amb una aposta de 40 cèntims a cadascun i una aportació d'un euro, de manera que la participació tenia un preu de 5 euros. Cada butlleta, doncs, ha estat premiada amb 8.000 euros.Un dels deu números de la participació és el 56795, agraciat amb el primer premi i venut, inicialment, a Vilassar de Mar i Campdorà, malgrat que 80 dels 85 dècims han anat a parar a l'Ametlla de Merola que va subscriure la participació per internet a través del web de la Grossa. Cadascuna de les participacions venudes per l'entitat del baix Berguedà, doncs, ha estat premiada amb 8.000 euros, 20.000 euros per euro jugat.El fet que el premi hagi caigut a l'Ametlla de Merola, fa que moltes persones de Navàs i el Bages nord també tinguin participacions.Responsables de l'entitat cultural han assegurat a NacióManresa que aquest pessic anirà bé per canviar les butaques del teatre, "una reivindicació històrica a l'administració que mai no s'ha acabat de portar a terme".

Comprovar premis

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)