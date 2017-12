Ja hi ha número guanyador de la Grossa de Cap d'Any

56.795: és el número guanyador de la cinquena Grossa de Cap d'Any. El sorteig s'ha celebrat aquest migdia i ha repartit cinc grans premis.L'edició d'enguany ha posat a la venda 34 milions d'euros, 32 milions distribuïts en paper i els dos restants a través dels terminals dels punts de venda i Internet.A continuació, tots els números premiats:56.79564.77375.182 (venut a l'Estanc 12 de Lleida i el Bar Casal de Menàrguens).32.695 (venut a Internet, Estanc 251 de Barcelona, Esclat de Figueres i Estació de Servei Empalme de Vallfogona de Balaguer).68.211 (venut a l'Estanc Pilar Pallejà de Falset, El Bar Casino de Calaf, Papereria Ramon Ger i l'Associació de venedors de premsa de Barcelona i província, de Barcelona).Tot el que cal saber sobre el sorteig: El web de Loteria de Catalunya donarà a conèixer els detalls dels números premiats i, a més, oferirà la possibilitat de consultar a través d'un cercador si un bitllet ha resultat premiat. El 2 de gener diversos diaris oferiran planes especials amb tots els números premiats.La Grossa de Cap d'Any ha posat a la venda 34 milions d'euros, 32 dels quals distribuïts en paper i 2 milions a través dels terminals dels punts de venda i internet. Es jugaran 80.000 números (del 0 al 79.999), a un preu de 5 euros el bitllet. Enguany hi ha 933.310 bitllets que podran tenir algun tipus de premi.Hi haurà cinc grans premis. La Grossa (primer premi) estarà valorada en 20.000 € per euro jugat (100.000 € per cada bitllet de 5 €). El segon premi atorgarà 6.500 € per euro jugat (32.500 € per bitllet de 5 €); el tercer, 3.000 € per euro jugat (15.000 € per bitllet de 5 €); el quart donarà 1.000 € per euro jugat (5.000 € per bitllet de 5 €); i, finalment, el cinquè, 500 € per euro jugat (2.500 € per bitllet de 5 €).El premi es pot cobrar l'endemà del sorteig i caduca al cap de tres mesos (90 dies a partir de la data del sorteig). És a dir, hi ha temps fins al 31 de març del 2018.Els premis de fins a 120 euros podran ser satisfets en els punts de venda habituals, en els quals es venen a més altres productes de la Loteria de Catalunya. En el cas dels premis superiors a 120 euros, es podrà acudir a qualsevol oficina de Caixabank o bé a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via de Barcelona. Cal presentar el bitllet oficial de la Grossa.Dins un bombo que disposa de cinc divisions, s'introdueixen 50 boles, 10 a cada divisió, numerades del 0 al 9. S'extreuen, a l'atzar, cinc boles del bombo, una de cada divisió, que apareixen ordenades de dreta a esquerra, i formen el número guanyador. Aquest procés es repeteix cinc vegades (una per cada premi). La primera extracció correspondrà al cinquè premi i l'última a la Grossa.

