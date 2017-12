56.795: la Grossa de Cap d'Any deixa vuit milions d'euros a l'Ametlla de Merola

56.795. És el número guanyador de la cinquena Grossa de Cap d'Any. S'ha venut a Vilassar de Mar, al Maresme, i al municipi gironí de Campdorà -que ja va repartir el segon premi de la Grossa 2016- però ha acabat, finalment, portant sort a l'Ametlla de Merola, on els Pastorets d'aquest petit municipi berguedà han repartit fins a vuit milions d'euros del primer premi després de comprar mil participacions a un restaurant de Campdorà.

Les propietàries de l'establiment amb el cartell del primer premi Foto: ACN / Gerard Vilà

Els clients del restaurant de Campdorà celebrant el premi amb cava Foto: ACN / Gerard Vilà

Cada bitllet està valorat amb 100.000 euros, 20.000 per euro apostat. Els afortunats que tenen butlletes amb el número anterior i posterior guanyen 1.000 euros, 200 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtenen un premi de 500 euros, 100 euros per euro jugat, mentre que les tres últimes guanyaran 175 euros (35 euros per euro jugat). Les centenes i els dos últims números tenen un premi de 25 euros per butlleta (5 euros per euro apostat). Finalment, si s'ha encertat l'últim número, el premi és el reintegrament.El sorteig de la loteria catalana s'ha celebrat aquest migdia i ha repartit cinc grans premis. L'edició d'enguany ha posat a la venda 34 milions d'euros, 32 milions distribuïts en paper i els dos restants a través dels terminals dels punts de venda i Internet.A continuació, tots els números premiats:56.795 (venut a l'Estanc L'As de Vilassar de Mar i La Grossa de Campdorà).64.773 (venut a Súper Talló (Terrassa), Estanc Puig (Martorell), Carrefour de l'Ametlla del Vallès, Jespac 9 de Barcelona i Estanc 9 de Vic).75.182 (venut a l'Estanc 12 de Lleida i el Bar Casal de Menàrguens).32.695 (venut a Internet, Estanc 251 de Barcelona, Esclat de Figueres i Estació de Servei Empalme de Vallfogona de Balaguer).68.211 (venut a l'Estanc Pilar Pallejà de Falset, El Bar Casino de Calaf, Papereria Ramon Ger i l'Associació de venedors de premsa de Barcelona i província, de Barcelona).Tot el que cal saber sobre el sorteig: El web de Loteria de Catalunya dona a conèixer els detalls dels números premiats i, a més, ofereix la possibilitat de consultar a través d'un cercador si un bitllet ha resultat premiat. El 2 de gener diversos diaris oferiran planes especials amb tots els números premiats.La Grossa de Cap d'Any ha posat a la venda 34 milions d'euros, 32 dels quals distribuïts en paper i 2 milions a través dels terminals dels punts de venda i internet.Hi ha cinc grans premis. La Grossa (primer premi) valorada en 20.000 € per euro jugat (100.000 € per cada bitllet de 5 €). El segon premi atorga 6.500 € per euro jugat (32.500 € per bitllet de 5 €); el tercer, 3.000 € per euro jugat (15.000 € per bitllet de 5 €); el quart donarà 1.000 € per euro jugat (5.000 € per bitllet de 5 €); i, finalment, el cinquè, 500 € per euro jugat (2.500 € per bitllet de 5 €).El premi es pot cobrar l'endemà del sorteig i caduca al cap de tres mesos (90 dies a partir de la data del sorteig). És a dir, hi ha temps fins al 31 de març del 2018.Els premis de fins a 120 euros podran ser satisfets en els punts de venda habituals, en els quals es venen a més altres productes de la Loteria de Catalunya. En el cas dels premis superiors a 120 euros, es podrà acudir a qualsevol oficina de Caixabank o bé a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via de Barcelona. Cal presentar el bitllet oficial de la Grossa.

El sorteig de la Grossa Foto: TV3

