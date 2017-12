Localitzat el cos de Diana Quer a la Corunya

Un equip especial de la Guàrdia Civil ha recuperat aquest diumenge el presumpte cos de Diana Quer, que es troba en un pou situat a l'interior de la nau industrial de la parròquia de Asados, a Rianxo (la Corunya), assenyalada pel principal sospitosos del crim, José Enrique A. G., Quique, àlies 'El Chicle'.Una vegada siguin recuperades les restes, hauran de realitzar-se les proves pertinents per determinar si es tracta de Diana Quer, la jove madrilenya desapareguda la nit del 22 d'agost en la localitat corunyesa de A Pobra do Caramiñal. 'El Chicle' ha confessat a la matinada d'aquest diumenge el lloc on presumptament s'hauria desfet del cos de Quer. Es tracta d'una nau abandonada situada a la parròquia de Asados, lloc de naixement de 'El Chicle'.Paral·lelament als treballs que es duen a terme en la citada nau, agents de la investigació realitzen registres de forma coordinada en altres punts de la zona per recaptar proves sobre el cas.La dona del principal sospitós, Rosario R., detinguda divendres passat, va quedar en llibertat a última hora del dissabte després de canviar la seva versió i assegurar ara que no va estar amb el seu marit, el principal sospitós de la desaparició de Diana Quer, la nit del 22 d'agost, quan es va perdre el rastre de la jove madrilenya en A Pobra do Caramiñal.Aquest canvi en la principal coartada de la qual es valia José Enrique A. G. va precipitar que confessés. 'El Chicle', que compta amb diversos antecedents policials per tràfic de drogues, va ser detingut divendres passat com a presumpte autor d'un intent de segrest d'una altra jove a Boiro (la Corunya).

