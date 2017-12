Final d'any negre amb cinc morts a les carreteres

El darrer dia de l'any s'ha llevat amb cinc morts a les carreteres. Unes víctimes que han arribat en tres accidents que han tingut lloc a la carretera TP-7225, a Constantí; a la C-37, a Torelló, i a la N-340, al seu pas per Vinaròs.El primer succés, a Constantí, ha mort un motorista de 45 anys, S.F.R, veí de Tarragona. Aquest dissabte al vespre es va produir una col·lisió entre un turisme i la motocicleta. Els fets van passar al voltant de les 20.30 hores a la carretera TP-7225, al punt quilomètric 5,50. Fins al lloc del sinistre es van enviar dues ambulàncies convencionals i una de medicalitzada del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida. També es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat. La calçada es va tallar en el tram de l’accident fins a les 22.07 hores aproximadament. El segon ha arribat poc abans de la passada mitjanit, a la C-37, al punt quilomètric 155, a Torelló . Dues persones han mort en un xoc frontal entre dos vehicles, que de retruc de retruc s'han vist involucrats dos turismes més i un camió que transportava porcs. Com a conseqüència de la topada, han mort els conductors de dos dels turismes involucrats. Es tracta de N. C. G., de 66 anys i veí de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), i de K. T. L., de 23 anys i veí d'Olot.A més, en el sinistre hi va haver una persona ferida crítica, traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron, una persona ferida menys greu i dues més ferides lleus, que van ser traslladades a l'Hospital de Vic.L'accident ha obligat a tallar la carretera per facilitar les tasques dels serveis d'emergència, amb cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, les mateixes de Bombers i del SEM, i s'han desviat els vehicles per la Vola.Per últim, dues persones han perdut la vida aquesta matinada en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera N-340, al seu pas per Vinaròs. El sinistre s’ha produït mitja hora abans de les 4 de la matinada pel xoc entre un camió i un turisme, en el que viatjaven cinc persones. Dos dels ocupants del turisme han mort, i els altres tres han estat traslladats a l’hospital comarcal de Vinaròs.Els bombers del parc del Baix Maestrat han hagut de fer tasques d’excarceració dels dos viatgers que havien quedat atrapats dins del vehicle.Aquestes víctimes mortals provoquen que 2017 tanqui amb uns registres de sinistralitat pitjors que els de 2016, l'any que aquestes dades van experimentar un lleuger descens. L'augment és gairebé d'un 30%.

