Arrenca el sorteig de la Grossa de Cap d’Any

Ha començat la cinquena edició del sorteig de la Grossa de Cap d’Any, la iniciativa impulsada per Loteria de Catalunya. Una rifa que compta amb cinc grans premis sobre la taula, amb 100.000 euros el major valorat, per cada bitllet de cinc euros.Enguany, s’han posat a la venda 34 milions d'euros, 32 milions distribuïts en paper i els dos restants a través dels terminals dels punts de venda i Internet, i com l'any passat també es jugaran 80.000 números, a un preu de cinc euros.A continuació, tots els números premiats:64.77375.182 (venut a l'Estanc 12 de Lleida i el Bar Casal de Menàrguens).32.695 (venut a Internet, Estanc 251 de Barcelona, Esclat de Figueres i Estació de Servei Empalme de Vallfogona de Balaguer).68.211 (venut a l'Estanc Pilar Pallejà de Falset, El Bar Casino de Calaf, Papereria Ramon Ger i l'Associació de venedors de premsa de Barcelona i província, de Barcelona).Tot el que cal saber sobre el sorteig: El web de Loteria de Catalunya donarà a conèixer els detalls dels números premiats i, a més, oferirà la possibilitat de consultar a través d'un cercador si un bitllet ha resultat premiat. El 2 de gener diversos diaris oferiran planes especials amb tots els números premiats.La Grossa de Cap d'Any ha posat a la venda 34 milions d'euros, 32 dels quals distribuïts en paper i 2 milions a través dels terminals dels punts de venda i internet. Es jugaran 80.000 números (del 0 al 79.999), a un preu de 5 euros el bitllet. Enguany hi ha 933.310 bitllets que podran tenir algun tipus de premi.Hi haurà cinc grans premis. La Grossa (primer premi) estarà valorada en 20.000 € per euro jugat (100.000 € per cada bitllet de 5 €). El segon premi atorgarà 6.500 € per euro jugat (32.500 € per bitllet de 5 €); el tercer, 3.000 € per euro jugat (15.000 € per bitllet de 5 €); el quart donarà 1.000 € per euro jugat (5.000 € per bitllet de 5 €); i, finalment, el cinquè, 500 € per euro jugat (2.500 € per bitllet de 5 €).El premi es pot cobrar l'endemà del sorteig i caduca al cap de tres mesos (90 dies a partir de la data del sorteig). És a dir, hi ha temps fins al 31 de març del 2018.Els premis de fins a 120 euros podran ser satisfets en els punts de venda habituals, en els quals es venen a més altres productes de la Loteria de Catalunya. En el cas dels premis superiors a 120 euros, es podrà acudir a qualsevol oficina de Caixabank o bé a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via de Barcelona. Cal presentar el bitllet oficial de la Grossa.Dins un bombo que disposa de cinc divisions, s'introdueixen 50 boles, 10 a cada divisió, numerades del 0 al 9. S'extreuen, a l'atzar, cinc boles del bombo, una de cada divisió, que apareixen ordenades de dreta a esquerra, i formen el número guanyador. Aquest procés es repeteix cinc vegades (una per cada premi). La primera extracció correspondrà al cinquè premi i l'última a la Grossa.

