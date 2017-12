Un 2018 amb preus encarits: puja l'aigua, el gas, la llum, el transport i les autopistes

Estació de Sagrada Família Foto: Adrià Costa

Els consumidors i usuaris veuran com a partir de l'1 de gener del 2018 augmenten les seves despeses per abonar els consums de gas, electricitat, aigua, butà, transport i autopistes. En alguns casos, aquests increments són molt rellevants com és el cas de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'incrementa a partir d'aquest dilluns prop del 12%, o el gas, que ho farà un 6%, les autopistes l'1,91% i la llum a l'entorn del 3% després d'un any 2017 on el preu de la factura elèctrica ha crescut un 10,8% per una família mitjana. En el 2018, la despesa anual per fer front al subministrament d'electricitat d'una família tipus serà de 907 euros.A Barcelona i la seva àrea metropolitana, el preu del transport també ha pujat una mitjana del 2% i el bitllet més utilitzat, la T-10, ho ha fet en un 2,51%. Els sindicats denuncien que aquests increments fan perdre poder adquisitiu a les famílies any rere any, així ho assegura Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de CCOO.Aquests augments de serveis bàsics es registren de cara al 2018 amb un escenari on els pensionistes només veuran incrementar les seves pensions en un 0,25% i els treballadors en un màxim de l'1,42%, que és la mitjana d'increment en els convenis col·lectius signats fins al mes de novembre, segons dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat SocialEls treballadors públics encara no saben quin serà el seu creixement salarial de cara al 2018 però parteixen d'un augment de l'1% que van pactar per al 2017.El preu de la bombona de butà, regulat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, es va situar a partir del 20 de novembre passat en 14,45 euros, un 2,1% més que el trimestre anterior. La pròxima modificació del preu es decretarà a finals d'aquest gener.El preu de gas es preveu que pugi de mitjana en el 2018 a l'entorn del 6% i el de la llum prop del 3%, tot i que en el 2017 ja ha acumulat un augment del 10,8%, segons un informe de l'organització de consumidors Facua, que ha calculat el comportament de la factura d'electricitat per una família mitjana espanyola amb xifres del 2017.En aquest informe de Facua s'assegura que de mitjana un usuari ha vist com aquest 2017 la seva factura d'electricitat s'ha situat mensualment en uns 75,59 euros, impostos indirectes inclosos, davant els 68,20 euros del 2016. Aquestes xifres suposen un augment addicional de 7,39 euros al mes i situen la despesa anual d'aquesta família tipus en 907,08 euros a l'any, només per fer front a la factura elèctrica.El principal condicionant que farà incrementar encara més el preu de la llum és la coincidència d'una manca d'episodis continuats de pluges i vent, que permeti generar electricitat barata amb les plantes d'energies renovables, i una nova i possible aturada de la producció nuclear a França, que el mercat de futurs de l'electricitat preveu per als primers mesos del 2018.El transport públic per a la ciutat de Barcelona i per a la seva àrea metropolitana també s'ha pujat, després de congelar tarifes durant tres anys. Per aquest any 2018, el bitllet més utilitzat, la T-10, passarà de 9,95 euros a 10,20 , amb un increment del 2,51%. La mitjana d'augments de les tarifes de transport està en l'entorn del 2% més.El major increment de preus ha estat el decidit pel consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, que el 28 de desembre va aprovar un creixement de la tarifa de l'11,8% del servei d'alta que gestiona Aigües del ter Llobregat (ATLL) i que repercutirà directament a les empreses que subministren aigua als veïns de Barcelona i de la seva àrea metropolitana.L'Ajuntament de Barcelona ha decidit per al 2018 congelar el preu del 'Bicing' (47,16 euros), el 'Bicing elèctric' (61,16 euros) i les entrades del parc d'atraccions del Tibidabo (28,5 euros). Per contra, pujarà les entrades del Zoo, que estaven congelades des del 2015. Passarà de 19,90 euros a 21,40, i la de menors de 12 anys d'11,95 a 12,95 euros. L'entrada anticipada al Parc Güell passarà a costar 7,50 euros, 0,5 més que el 2017.El Ministeri de Foment pujarà de mitjana l'1,91% el preu dels peatges de la xarxa d'autopistes a l'estat espanyol, un increment que es produeix després de tres anys consecutius de descensos.Fonts del Ministeri de Foment indiquen que el càlcul de les tarifes de les concessions de les autopistes està regulat en el marc de la llei 14/2000 de 20 de desembre de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. El càlcul té en compte l'evolució del tràfic. L'entrada en vigor de les noves tarifes serà a partir d'aquets mateix dilluns 1 de gener.El departament de Territori i Sostenibilitat ha incrementat els peatges de les autopistes de la xarxa de la Generalitat en una mitjana general de l'1,6% corresponent a l'IPC del mes d'octubre del 2017.En alguns casos, com l'accés a Premià i Sant Andreu els peatges no es modifiquen. Els túnels del Cadí passen d'una tarifa d'11,64 euros a 11,82 euros, amb un increment de l'1,55%.

