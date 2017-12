Fi de més de tres mesos de desplegament policial a Catalunya amb motiu de l'1-O

Heu malgastat els diners que no teniu, heu donat al mon la pitjor imatge d'un pais a la uniò europea i al segle XXI, i nomès per com diu en Mariano, perqué sapiguem els independentistes i democrates com es tracta una colonia, no es aixi?. Però no havia estat tot un montatge, i que les carregues policials, no van existir?. Algú vol viure amb un estat aixi?