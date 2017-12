Gabriel Rufián denuncia amenaces de mort molt explícites contra ell i el seu fill

ATENCIÓN: Retuitear mensajes de enaltecimiento del #terrorismo también puede ser delito.

El tipo penal no exige haber creado el tuit, basta retuitearlo, darle publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personashttps://t.co/0NHOyocdAT — Ministerio Interior (@interiorgob) 28 de desembre de 2017

Gabriel Rufián està acostumat a rebre amenaces a les xarxes socials. Tanmateix, aquest dissabte n'ha rebut una de molt explícita a través de Facebook en forma d'una imatge amb bales i el seu nom. Tot plegat, acompanyat d'un missatge insultant també contra el seu fill de sis anys: “Biel i tu no sou a prova de bales. Moriràs”.Rufián ha penjat les amenaces en una piulada on ha citat el perfil del Ministeri espanyol de l'Interior. “No és un tuit –es refereix que era a través de Facebook- però potser també us val”, ha escrit el el diputat d'ERC al Congrés dels Diputats. I és que aquest 2017 ha estat marcat per les denúncies de la Fiscalia contra tuitaires per presumptes delictes d'odi i d'amenaces, sovint molt menys explícites que les que ha rebut avui el polític independentista.De fet, fa dos dies el Ministeri de l'Interior ha recordat que "retuitejar missatges d'enaltiment del terrorisme també pot ser delicte".

