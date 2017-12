Un grup d'esquiadors catalans esquiven una allau a l'Alta Cerdanya

Segons informa el diari de la Catalunya del Nord L'Independant , avui a primera hora de la tarda 4 esquiadors de muntanya sud-catalans han estat testimonis directes d'una allau a la vall de Campcardós, al terme municipal de Porta, a l'Alta Cerdanya. El diari explica que els esquiadors catalans estaven situats per sobre de la zona dels fets, però han pogut veure com l'allau hauria afectat a quatre senderistes que, segons senyala, han pogut sortir-ne il·leses i han marxat pel seu propi peu.Els esquiadors han quedat impressionats per la grandària i força de l'allau, de 300 metres de llargada i un front de 100 m. d'ample. Ells mateixos han estat els qui han donat l'alerta al servei de rescat de la Gendarmeria de muntanya de l'Alta Cerdanya, amb seu a Ossèja.L'edició digital del diari nord-català explica que els testimonis no estaven segurs del tot si l'allau havia pougut sorprendre alguna persona, motiu pel qual la Gendarmeria de muntanya s'ha desplaçat al lloc dels fets per comprovar-ho. El responsable de l'operatiu ha senyalat que no s'ha rebut cap trucada de socors o d'avís segons la qual es trobi a faltar algun excursionista.Fins al lloc dels fets hi estan treballant efectius del PGHM66 amb reforç del PGHM09, bombers Porte-Puymorens, pisters de l'estació de Porte-Puymorens i alguns civils voluntaris.La mateixa vall ja va patir una allau el març de 2016, i en aquella ocasió també va afectar a 4 excursionistes

