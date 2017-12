La manifestació de la Diada de Mallorca clama per la sobirania i els presos polítics

"Per la democràcia, cap a la sobirania". Milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte, tot i el fred, per assistir a la manifestació unitària de la Diada de Mallorca. El centre de la capital de les Illes s'ha tenyit de senyeres, estelades i pancartes per reclamar el dret a l'autodeterminació del poble mallorquí i dels Països Catalans. La marxa s'ha convertit també en un clam massiu i unànime d'homenatge als presos polítics catalans.Un dels lemes era "A Mallorca decidim: Independència, Països Catalans", a càrrec del Bloc d'Unitat Popular (BUP), com a principals organitzadors de l'acte reivindicatiu de la mà de la Plataforma 31-D. "Volem fer un clam cap a l'autodeterminació i recuperar les llibertats del nostre poble i de Mallorca en concret", ha esverat Cristòbal Soler, portaveu de la plataforma.La manifestació ha arrencat cap a dos quarts de set de la tarda des del passeig del Born i, a bon ritme, ha enfilat per la costa de la Pols fins a arribar a la porta de Santa Margalida, on ha agafat el torn de paraula l'actor Toni Lluís Reyes, que ha llegit un manifest. El grup valencià Zoo ha estat 'encarregat de tancar la jornada festiva i reivindicativa amb un concert organitzat pel Consell de Mallorca.

