VÍDEO El discurs íntegre de Cap d'Any de Puigdemont des de l'exili

Carles Puigdemont ha protagonitzat aquest dissabte el missatge presidencial de Cap d'Any més atípic des de la restauració de la Generalitat. L'ha emès des de l'exili, a Brussel·les, i a través de les xarxes socials per la impossibilitat de fer-ho a través dels mitjans de comunicació públics.El missatge ha tingut Rajoy com el principal receptor. L'ha instat a rectificar davant de les institucions europees després de la derrota del 21-D, on les forces independentistes han mantingut la majoria absoluta malgrat l'aplicació de l'article 155. En aquest sentit ha exigit a l'Estat a “reparar el dany causat” i “restituir el que han destituït sense el permís dels catalans”.Una de les incògnites que planaven sobre el discurs era si donaria pistes sobre el seu possible retorn. Puigdemont, des de Brussel·les, no n'ha fet cap referència i, de fet, tampoc ha aclarit si optarà a ser investit el mes vinent en un moment on el debat va creixent en el si del sobiranisme . “D'aquí un any, el discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat es farà, com no pot ser d'altra manera, des del Palau de la Generalitat”, ha assenyalat sense donar cap pista si espera poder-lo fer ell o el 131è president català.Puigdemont en el discurs de Cap d'Any ha agraït l'elevadíssima participació el 21-D. “Gràcies per haver emès amb tanta claredat un missatge que ja no admet discussió: els catalans, pensem el que pensem, volem i sabem fer servir les urnes per resoldre les nostres aspiracions i les legítimes discrepàncies sobre com hem d'encarar el nostre futur col·lectiu”, ha assenyalat.En aquest sentit ha reclamat que el govern espanyol “reconegui” aquests resultats i “comenci a negociar políticament amb el Govern legítim” que ell encapçala – fa uns dies ja el va instar a realitzar una reunió fora de l'estat espanyol -. Puigdemont ha recordat que la proposta de Rajoy als socis europeus passava per una “solució ràpida i indolora” consistent en la supressió de les institucions catalans, una convocatòria ràpida d'eleccions i victòria dels partits constitucionalistes. “La darrera part no només no ha sortit com ell somniava, sinó que el seu partit ha quedat relegat a la darrera posició i el Govern que presideixo pot mantenir el suport parlamentari”, ha destacat.Davant d'aquesta situació el president a l'exili ha exigit al govern espanyol una rectificació en tota regla i que “reparin el dany causat i restitueixin tot allò que han destituït sense el permís dels catalans”. “Les urnes han parlat, la democràcia ha parlat, tothom s'ha pogut expressar. A què espera el president Rajoy a acceptar els resultats?”, ha conclòs Puigdemont.

Discurs by naciodigital on Scribd

