Cinc pel·lícules per passar la tarda de Cap d'Any al sofà de casa

Per a amants de l'acció sofisticada

Per a esperits aventurers que no renuncien a la intel·ligència

Per a qui encara creu en la màgia de les aventures increïbles

Per a qui pensa que el nou any serà l'apocalipsi

Per començar l'any amb bon humor, que bona falta que ens fa

Siguem sincers: és la tarda de l'1 de gener i tot fa molta mandra. Per norma general, el primer dia de l'any és el paradigma d'una bona estona de sofà i manta, ideal per porgar tota una nit de ballaruca, de brindis per l'any que comença i per la ingesta precipitada del raïm. Per això, el millor pla és no sortir i posar la tele. L'oferta que tenim per veure bon cinema des de casa és enorme, sobretot gràcies a les plataformes de visionat digital. Aquí teniu una selecció de cinc films que es poden trobar al catàleg de Filmin.cat, Amazon, Netflix o HBO.Unes esplèndides escenes d'acció, una trama d'espies de colors sòrdids i una actitud contundent i plena d'estil. Som a l'any 1989, amb el mur de Berlín a punt de caure. Just quan un agent encobert apareix mort i l'espia Lorraine Broughton (Charlize Theron, més poderosament atòmica que mai) ha de trobar una llista que corre el perill de ser destapada. A partir d'aquí, ningú serà qui sembla, excepte la diversió: totalment assegurada.Una faula de ciència-ficció on cada pla és una peça d'orfebreria ple d'estímuls. Ens trobem al segle XXVIII, quan Valerian (Dane DeHaan) i Laureline (Cara Delevingne), un equip d'agents espacials encarregats de mantenir l'ordre, s'embarquen en una missió a la meravellosa metròpolis d'Alpha. Allà trobaran un misteri, una força amenaçadora que vol destruir la pau intergalàctica.És un clàssic del cinema d'aventures dels 80 pràcticament oblidat, però quin clàssic! Màgia negra, chinatown en estat pur, monstres inassumibles, humor i ironia, elements sobrenaturals i un protagonista descregut, simpàtic i perfecte per a un actor com Kurt Russell. Imperdible per passar una molt bona estona i rememorar les glorioses poques pretensions que ens oferia el cinema d'aventures dels esplèndids anys 80.Un remake que frega l'excel·lent, en la tasca difícil de superar el record d'un original convertit en film de culte. Mad Max: Fury road és acció a tot drap, pols que t'entra per tots els porus del cos, un moviment que no deixa respir al llarg de dues hores frenètiques. Si això és l'apocalipsi, fa molta basarda: primitivismes dogmàtics, absència de recursos, homenots pseudovikings que semblen trets del backline d'una banda de rock industrial. Pura violència feta poesia, a la carretera.Una bestiesa rere l'altra, cosa que converteix la pel·lícula en un gran cúmul de bestieses. Adient per a comprovar el nervi i les mil i una ganyotes que van convertir Jim Carrey en l'estrella dels 90, amb un recital de frases estúpidament infantils, gags al límit del bon gust (ètic i estètic) i un argument tan absurd que ens porta a seguir el detectiu Ace Ventura, que rep l'encàrrec de rescatar el dofí mascota de l'equip de futbol de Miami. Una estona per riure sense manies.

