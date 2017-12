Volen teixir a Caldes de Montbui la bufanda groga més llarga en suport als presos polítics

El Comitè de Defensa de la República de Caldes de Montbui vol teixir una gran bufanda groga com a forma per exigir la llibertat dels presos polítics. La plataforma vol que sigui la més gran que s'ha fet a Catalunya, per la qual cosa demanen col·laboració aportant llana o ajudant a teixir.Un dels membres del CDR calderí ha explicat aque, des de fa uns mesos, un grup d'avis s'apleguen cada setmana per exigir la llibertat del vicepresident Oriol Junqueras, del conseller Joaquim Forn, de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i de la resta de presos polítics: "Fa uns dies van proposar al CDR començar a teixir bufandes de color groc i vàrem pensar que se'n podria fer una de gegant", han recordat.De moment no es posen data per tenir acabada la bufanda. Demanen a tot aquell que vulgui col·laborar que ho faci portant cabdells de llana groga a la caixa que han deixat al bar de Les Cases dels Mestres del municipi o ajudant-los a teixir-la en les trobades que fan cada dimecres a la Plaça Catalunya de la vila termal.

