La censura espanyola al referèndum, protagonista al congrés de ciberseguretat més important d'Europa

Oriol March

El president del govern espanyol convoca la sessió constituent del Parlament per al 17 de gener i branda el 155: "Ara tothom sap que l'Estat té un instrument per defensar-se" | Puigdemont, que aquest dissabte farà el tradicional missatge de Cap d'Any des de Brussel·les, pilotarà les converses des de l'exili | Junts per Catalunya manté que l'Estat "no pot" impedir la investidura del president, que ha de prendre aviat la decisió sobre si torna al país