Josep Borrell rellisca pel gel i es fa un trau al cap (i abans atropella un gos)

Josep Borrell #PSC revoluciona #Taüll per la seva mala sort. En poques hores: rellisca al gel i es fa un trep al cap; i de camí, atropella un gos. #Pirineu pic.twitter.com/q6jwkdaHlm — Coia Ballesté (@coiaballest) 30 de desembre de 2017

Josep Borrell no està vivint les millors vacances nadalenques després d'una campanya electoral tan intensa. Aquest dissabte, segons ha explicat la periodista de Catalunya Ràdio Coia Ballesté, ha petit un petit accident a Taüll, a l'Alt Ribagorça.L'exlíder socialista ha relliscat a causa del gel i s'ha fet un trau al cap. Ha necessitat assistència mèdica i ha estat evacuat cap a un centre sanitari per part d'una ambulància. Es dona la circumstància que no era el primer incident protagonitzat per Borrell ja que de camí al Pirineu ha atropellat un gos amb el seu cotxe.El polític de la Pobla de Segur va tenir un protagonisme inesperat en la campanya electoral dels socialistes en protagonitzar diversos mítings en els quals, entre altres, va proposar "desinfectar Catalunya" per passar pàgina al procés.

