Idealista, un portal immobiliari acostumat a fer «bromes» sobre els polítics sobiranistes

Lamentamos profundamente si la noticia que publicamos el pasado 28DIC, día de los santos inocentes, hirió sensibilidades. Jamás fue nuestra intención burlarnos. Era una inocentada y nunca hubo intención de causar daño. De veras lo sentimos 😢 https://t.co/vVFi8LWbuW — idealista (@idealista) 30 de desembre de 2017

Fer una "innocentada" aprofitant l'empresonament dels consellers del Govern no fa massa gràcia. I acaba provocant que hores després hagis d'acabar demanant disculpes i esborrant la polèmica piulada. Tanmateix, no és la primera vegada que el portal immobiliari Idealista aprofita els embats judicials contra els polítics sobiranistes per fer-ne "broma".Fa poques setmanes la víctima va ser Artur Mas arran de l'embargament preventiu del seu domicili per proveir la fiança del Tribunal de Comptes pel 9-N. "A Artur Mas le embargan su casa de Sant Gervasi: así son los pisos en su edificio" , va publicar el portal immobiliari per tal de donar detalls del domicili de l'expresident."El pròxim Govern de la Generalitat prepara el seu trasllat a prop de la presó d'Estremera". Amb aquesta provocativa "notícia", el portal immobiliari Idealista va aprofitar el Dia dels Innocents per promocionar-se al mateix temps que es burlava dels presos polítics Oriol Junqueras i Joaquim Forn.La broma – que té forma de notícia al web del portal immobiliari - ha generat moltes crítiques per part d'usuaris de Twitter que consideren que traspassa el límit de l'humor propi dels Sants Innocents. També criticaven que dos dies després es mantingués el tuit publicat senes cap tipus d'aclariment. Al web, això sí, hi havia un segell amb el lema "Inocentes".Finalment, aquest dissabte a primera hora s'ha esborrat el tuit on no s'advertia que era una notícia falsa i han demanat disculpes després de la notícia deLa "broma" del portal Idealista ha provocat que diversos usuaris s'hagin donat de baixa del servei.

