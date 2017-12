El govern espanyol admet ara que el trasllat de les obres de Sixena es va «forçar» per guanyar vots

El trasllat de les obres de Sixena del Museu de Lleida va ser un operatiu que es va fer amb presses. Això és el que ha dit aquesta setmana el Secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro.En una entrevista a Ràdio Huesca , Bermúdez de Castro ha admès que hi va haver voluntat política per accelerar el procés de sortida de les peces de l'equipament lleidatà "per guanyar quatre vots".En aquest context, apunta que es podria haver actuat amb major diligència i que "s'hagués pogut fer uns dies després sense que passés res", alhora que ha indicat que "es van forçar les coses de manera innecessària". Tot i això, el secretari ha defensat la postura del Ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, per haver actuat "amb lleialtat i normalitat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)