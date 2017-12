VÍDEO Rajoy vol felicitar l'any nou... i es torna a fer un embolic

Mariano Rajoy tancarà el 2017 amb una nova relliscada. El president del govern espanyol ha protagonitzat aquest dissabte un lapsus en un discurs públic que ja està fent bullir la xarxa. Ha estat l'encarregat d'inaugurar l'ampliació d'un pont a Pontevedra i, aprofitant l'escenari, ha aprofitat per demanar un nou any en què es puguin establir ponts "que uneixin i no separin".Ara bé, abans de concloure la roda de premsa, Rajoy ha volgut tenir un petit detall amb els presents que, possiblement, s'acabarà convertint en objecte de burla i, tot i haver-se produït un 30 de desembre, té molts números de formar part dels resums dels millors moments del curs. En comptes de desitjar feliç 2018 ha desitjat un feliç 2016.Concretament, el cap de l'executiu espanyol ha dit: "Acabo desitjant-los a tots vostès i a les seves famílies el millor per al pròxim any, 2016, que, sincerament, ens fa molta falta a tots".

