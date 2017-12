Arrimadas reclama presidir la mesa del Parlament «perquè no estigui al servei del separatisme»

Ciutadans es resigna a ocupar la bancada de l'oposició al Parlament de Catalunya, però aquesta legislatura -amb més força que mai a la història- aposta per marcar de prop dels partits independentistes i evitar que la majoria que poden constituir JuntsxCat, ERC i la CUP torni a caminar cap a una declaració d'independència.Tot i descartar la presidència de la Generalitat, el pressing de Ciutadans sobre el sobiranisme passa, en bona part, per controlar la mesa de la cambra catalana, que és l'encarregada de limitar què és legal i què no d'acord amb al reglament del Parlament, l'Estatut d'Autonomia i la Constitució espanyola. "Volem presidir la mesa perquè no torni a estar al servei del separatisme", apunta Arrimadas.En una roda de premsa, la líder de la formació liberal ha assenyalat aquest dissabte que la presidència de la cambra li correspon a la força més votada. Així, en mans de Cs, s'evitaria les "barbaritats que es van produir en l'anterior legislatura" perquè "l'estabilitat torni a Catalunya".Ciutadans es va erigir a l'Estat com a injecció letal per acabar amb el bipartidisme del Partit Popular i el PSOE a Espanya. Ara bé, el fracàs estrepitós del PP i els decebedors resultats del PSC el 21-D són, precisament, dos dels motius principals que expliquen perquè Arrimadas ha descartat iniciar una roda de contactes, davant la impossibilitat de reunir majories per formar govern.Tot i això, la cap de files de Cs ha asseverat que la seva victòria a Catalunya és una mostra clara que "el bipartidisme no marcarà el futur d'aquest país" i ha insistit -amb clara al·lusió a Puigdemont- en la necessitat que el pròxim president o presidenta de la Generalitat estigui a Catalunya. "Cal estar a Catalunya, lluitar pels interessos dels catalans i respectar les normes i les resolucions judicials", ha afegit. "Puigdemont creu que pot ser president per internet, Whatsapp o Skype, però governar Catalunya no és jugar al monopoly", ha afirmat.

