Primeres declaracions de la família Pujol després de l'ingrés de l'expresident

Jordi Pujol està "bé i estable" i millora de la forta pneumònia que el manté ingressat en una clínica de Barcelona des del dia de Sant Esteve. "El president Jordi Pujol i Soley està ingressat a la Clínica Sagrada Família per presentar una pneumònia. Evoluciona favorablement, i es manté el pronòstic reservat", s'assenyala en un breu comunicat fet públic aquest dissabte al migdia i firmat pel director mèdic del centre, el doctor Antoni Roca. Segons fonts hospitalàries, Pujol podria rebre l'alta hospitalària "en dos o tres dies" si no hi ha més complicacions.Marta Ferrusola i Oriol Pujol han visitat aquest matí l'expresident a la clínica Sagrada Família i han assegurat, en declaracions a l'agència EFE, que "està bé". El fill petit de l'expresident també ha explicat que el passat dia 26 el seu pare es "va trobar molt malament i com que vivim davant de la clínica –a la Ronda General Mitre de Barcelona- vam venir fins aquí"."Ja se'l van quedar i van diagnosticar una pneumònia", ha afegit tot assegurant que "avui està molt millor". De fet, altres fonts expliquen que només estarà hospitalitzat un o dos dies més.L'expresident català, que ara té 87 anys, ha anat reduint les seves aparicions a l'escena pública des que va saltar l'escàndol dels diners que la família tenia a Andorra. Pujol sempre ha defensat que es tracta d'una deixa del seu pare, que tenia l'objectiu de donar seguretat a la família en cas que haguessin de marxar del país per la situació política.Dimecres, el fill gran de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola, va sortir de la presó de Soto del Real després de pagar la fiança de 500.000 imposada pel jutge José de la Mata. El jutge de l'Audiència Nacional situa Jordi Pujol Jr. com l'encarregat de la gestió de la fortuna dels Pujol a l'estranger. Inicialent, la UDEF va apuntar que va ocultar 14 milions d'euros en plena investigació i, posteriorment, va elevar aquesta xifra fins als quasi 30 milions ocultats en "negocis jurídics ficticis, inversions no repatriades o pèrdues internacionals fictícies".

