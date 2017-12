L'escandalosa contractació de Bertín Osborne per entregar uns premis d'emprenedoria

Bertín Osborne torna a ser notícia. El conegut presentador és protagonista d'una polèmica que ha aixecat força polseguera a la xarxa. Tot plegat per ser contractat per part de la Diputació de Zamora per fer de mestre de cerimònies d'uns premis d'emprenedoria.El passat 22 de novembre va tenir lloc l'entrega de guardons Talento Emprende , dotats amb 4.000 euros pels finalistes. La polèmica, però, ha sorgit en les darreres hores quan s'ha conegut la desorbitada que va rebre Osborne. El cantant i presentador va cobrar 14.520 euros per presentar la gala. O, el que és el mateix, es va embutxacar 10.000 euros més que els guardonats.Des d'Esquerra Unida, partit que ha denunciat l'escàndol, consideren "almenys contradictori" promoure l'emprenedoria des d'un organisme públic a Zamora i que es contracti una persona que no treballa en aquest territori i que, a més a més, no en té cap relació.La Diputació de Zamora, presidida pel PP, assegura que Bertín Osborne va aportar la seva "marca Espanya" i ha acusat IU de fer "demagògia".

