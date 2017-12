Un comissari de la UE aposta per dotar Catalunya de Constitució pròpia

Günther Oettinger, comissari alemany de la Unió Europea. Foto: Twitter @GOettingerEU

Nova veu en el nucli intern de la Unió Europea a favor d'una solució dialogada entre Catalunya i Espanya. Es tracta del comissari europeu per a la Planificació Financera i Pressupostos, l'alemany Günther Oettinger, considera que el procés català podria resoldre's atorgant més competències a la Generalitat.



De fet, en aquest sentit, l'eurocomissari de la formació conservadora Unió Cristianodemòcrata (CDU), liderada per la cancellera Angela Merkel, posa sobre la taula la possibilitat de dotar Catalunya d'una Constitució pròpia i apunta a sistemes que permeten aquest escenari en algunes regions del vell continent.



Concretament, en declaracions al setmanari alemany Der Spiegel, publicat en paper aquest dissabte, Oettinger assenyala que "des de la perspectiva alemanya em permeto aconsellar, amb absoluta modèstia, que es fixin en sistemes de govern europeus en què les regions tenen una Constitució pròpia i una bona part de responsabilitat en matèria de pressupostos, justícia i educació".



Diàleg, diàleg i diàleg. Aquesta és la qüestió -sempre segons el mandatari europeu-. Per altra banda, en el mateix article, argumenta que la Unió Europea ha decidit mantenir-se al marge de la qüestió catalana perquè "partim de la base que el cap del govern espanyol és prou hàbil" per a bastir ponts de diàleg amb Catalunya a partir del 21-D.

