Així serà el dispositiu especial de seguretat de Barcelona per a la nit de Cap d'Any

La festa de Cap d'Any de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona Foto: Ajuntament de Barcelona

A l'entorn de la plaça d'Espanya i l'avinguda Maria Cristina també es col·locaran elements de protecció a la zona de l'espectacle, sense impedir el pas dels vehicles policials o d'emergències. A més, Bombers de Barcelona també ha preparat un dispositiu específic per garantir la seguretat de l'espectacle pirotècnic.La zona destinada al públic serà la calçada central i la vorera costat Besòs de l'avinguda de Maria Cristina. La vorera costat Llobregat estarà tancada com a vial i zona de seguretat. L'únic accés a la zona de la celebració serà per plaça d'Espanya i, per tant, s'impedirà el pas del públic per l'avinguda Rius i Taulet i l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia. Aquestes vies es reservaran per a evacuació en cas d'emergència i per facilitar el desallotjament del públic una vegada hagi finalitzat l'espectacle.Amb l'objectiu d'impedir actes incívics, s'establirà un dispositiu de seguretat i de control amb filtres dinàmics, format per equips de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, a l'accés de la plaça d'Espanya i al llarg de l'avinguda Reina Maria Cristina.Per muntar les estructures de l'espectacle, s'ha tancat la vorera costat Llobregat de l'avinguda de Maria Cristina i s'ha deixat lliure pel pas de vianants el tram de vorera situat entre els estanys i la calçada, fins diumenge. També s'ha tancat la passarel·la costat Llobregat i les escales d'accés a la plaça de Carles Buïgas des de l'avinguda Rius i Taulet.Fins diumenge a les 19:00 hores, les escales mecàniques del costat Besòs de l'avinguda estan en funcionament per facilitar els accessos al parc, excepte en aquells moments puntuals que les necessitats dels treballs de muntatge i la seguretat requereixin tancar-les.Amb motiu de l'assaig general a les vuit del vespre d'aquest dissabte, es preveu tallar el trànsit a l'avinguda de Maria Cristina i procurar que la Rius i Taulet es mantingui lliure per a la circulació.A les cinc de la tarda de diumenge, es tancaran tots els accessos de vianants al voltant de la zona de la pirotècnia. L'entorn del Palau Nacional es tancarà a dos quarts d'11 de la nit, quan es talli el trànsit de l'avinguda dels Muntanyans.També a partir de les set del vespre de l’últim dia de l’any o quan la concurrència de públic ho faci necessari, es tallarà el trànsit a l'avinguda de Maria Cristina, així com a l'avinguda de Rius i Taulet i l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia entre els carrers Guàrdia Urbana i Mèxic.L'operatiu de neteja previst per Cap d'Any contempla un reforç dels equips desplegats a la zona de la plaça d'Espanya i l'avinguda de Maria Cristina; un dispositiu extraordinari en què participaran 45 operaris de neteja. També es col·locaran 40 lavabos químics, quatre d'ells adaptats per a persones amb diversitat funcional. Els equips de neteja treballaran conjuntament amb la Guàrdia Urbana, tant amb tasques prèvies a l'inici dels actes com en la neteja posterior de tota la zona.A l'entorn de plaça Espanya i a l'avinguda de Maria Cristina s'instal·laran bujols de vidre perquè els participants a la celebració puguin canviar el vidre que portin per gots de plàstic. Per realitzar el bescanvi, hi haurà dos promotors cívics amb el suport de 26 auxiliars. També hi haurà un reforç del dispositiu de neteja en zones com plaça de Catalunya i la Rambla.A part de la zona que acollirà l'espectacle per acomiadar el 2017 i donar la benvinguda al 2018, la Guàrdia Urbana, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, també establirà un dispositiu de prevenció a la plaça de Catalunya i altres zones, principalment al centre de la ciutat, on se solen concentrar grups de persones per celebrar el Cap d'Any. Els policies vetllaran per garantir el descans dels veïns i vigilar les activitats il•legals que es podrien arribar a cometre a la via pública.La Guàrdia Urbana reforçarà la seguretat viària durant la nit de Cap d'Any a Barcelona, amb controls d'alcoholèmia i test de drogues a diferents punts de la ciutat que han de servir per prevenir accidents.La Guàrdia Urbana, conjuntament amb el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), han inspeccionat aquest desembre els locals de concurrència pública que organitzen festes per Cap d'Any per comprovar que compleixen la normativa. L'excés d'aforament, el consum de begudes alcohòliques per part de menors o a la via pública i els soroll són les infraccions que més es vigilen durant la nit de Cap d'Any. A més, s'actuarà contra les festes no autoritzades, tant a l'interior dels locals com a la via pública.Paral·lelament s'ha actuat contra la publicitat no autoritzada en façanes i mobiliari urbà, amb especial atenció a les que pot incitar al consum indiscriminat de begudes alcohòliques. També s'han establert dispositius de protecció dels menors amb relació al consum de begudes alcohòliques i drogues.Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tornarà a posar a disposició de manera ininterrompuda el servei de metro durant tota la nit de Cap d'Any. Durant 67 hores, des de les 5 del matí d'aquest dissabte i fins que finalitzi el servei de dilluns, 1 de gener, a les 12 de la nit, el metro no s'aturarà. Aquest servei pretén facilitar els desplaçaments ràpids i segurs dels ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana.Per arribar a l'avinguda de Maria Cristina, l'Ajuntament de Barcelona recomana el metro, concretament l'estació d'Espanya (L1 i L3), la més propera, i també les d'Hostafrancs (L1), Tarragona (L3), Rocafort (L1) i Poble Sec (L3). Un desplegament especial de personal ajudarà a regular els fluxos de passatgers en aquestes estacions, tant a l'inici com al final de la festa.Pels preparatius de la festa, hi haurà desviaments en les línies de bus de TMB que circulen per la zona, inicialment la 13, la 23 i la 150, afectacions que es podrien ampliar a altres línies segons les restriccions de trànsit a la plaça d'Espanya i l'afluència de públic.