El PP valencià anima les famílies a denunciar els «elements catalanistes» de les escoles

Material escolar penjat en una aula. Foto: Arxiu ND

Les escoles de Catalunya i el País Valencià continuen en el punt de mira de l'unionisme. Aquest divendres el Partit Popular valencià ha anunciat que posarà en marxa una campanya de mobilització per animar les famílies a denunciar públicament "l'existència d'elements catalanistes" a les aules.La iniciativa anticatalanista dels populars neix, segons apunta el grup parlamentari, pel "malestar" mostrat per molts pares i per l'"onada de casos d'adoctrinament" que van sortint a la llum en territori valencià davant la "mirada còmplice" del govern de la Generalitat."És pervers que les úniques notícies que trobem de la Comunitat Valenciana en àmbit nacional siguin casos d'adoctrinament", assenyala el PP. Apunta, a més, que no permetrà que Compromís converteixi les escoles en "centres d'ideologització catalanista".La intenció dels populars és posar sobre la taula un seguit de mesures comunes a les tres províncies per a obrir la porta a les famílies per denunciar "lliurement i sense por a represàlies". Així mateix, també se centraran en les actuacions que faci l'executiu valencià i exigiran que "actuï" i no utilitzi les escoles com a "eines d'enginyeria ideològica".

