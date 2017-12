Jordi Pujol, hospitalitzat per una forta pneumònia

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol està ingressat a l'hospital a causa d'una forta pneumònia, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN de fonts de l'entorn de l'excap de Govern. El rotatiu assegura que Pujol, que té 87 anys, hi està ingressat des de fa diversos dies. Des de l'entorn de l'expresident s'ha confirmat a l'ACN que Pujol està "bé i estable".Jordi Pujol ha anat reduint les seves aparicions a l'escena pública des que va saltar l'escàndol dels diners que la família tenia a Andorra. Pujol sempre ha defensat que es tracta d'una deixa del seu pare, que tenia l'objectiu de donar seguretat a la família en cas que haguessin de marxar del país per la situació política.Dimecres, el fill gran de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola, va sortir de la presó de Soto del Real després de pagar la fiança de 500.000 imposada pel jutge José de la Mata. El jutge de l'Audiència Nacional situa Jordi Pujol Jr. com l'encarregat de la gestió de la fortuna dels Pujol a l'estranger. Inicialent, la UDEF va apuntar que va ocultar 14 milions d'euros en plena investigació i, posteriorment, va elevar aquesta xifra fins als quasi 30 milions ocultats en "negocis jurídics ficticis, inversions no repatriades o pèrdues internacionals fictícies".

