L'independentisme assoleix un nou màxim històric amb 2,08 milions de vots

Carles Puigdemont i els consellers a l'exili, compareixent des de Brussel·les Foto: Adrià Costa

L'independentisme va aconseguir 2.079.340 vots a les eleccions del 21 de desembre , segons es pot comprovar en els resultats definitius -amb la participació dels catalans residents a l'estranger ja comptabilitzada- publicats aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquesta xifra suposa un percentatge del 47,51%, mentre que els partits constitucionalistes -la suma de Ciutadans, PSC i PP- es va quedar amb un 43,46% gràcies als 1.902.061 sufragis aconseguits. Els "comuns" van obtenir, finalment, un 7,46% dels suports dels catalans que es van acostar a les urnes.Aquests percentatges han estat calculats en funció dels vots vàlids, sense tenir en compte els nuls, els quals van representar un 0,37% en els comicis de dijous passat. Per candidatures, la que va aconseguir més suports va ser Ciutadans, amb el 25,3% dels vots, seguida de Junts per Catalunya amb un 21,75%. A la candidatura de Carles Puigdemont la segueix ERC amb un 21,48% -una diferència de prop de 12.000 vots-, i el PSC se situa com a quarta força amb el 13,86% dels vots.Els dos últims classificats són la CUP, amb el 4,48%, i el PP, amb un 4,24%. Els partits minoritaris, com és el cas del PACMA o de Recortes Cero, es van quedar amb l'1,13% dels sufragis. La participació total, segons el recompte definitiu, va ser el 79,04%.

