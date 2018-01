​Barcelona crearà cinc noves àrees d'esbarjo per a gossos abans de l'abril

Uns gossos de passeig amb els amos per Barcelona Foto: Adrià Costa

Les noves àrees de gossos i les que s'amplien Les obres de les noves àrees de gossos de Ciutat Vella, Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi s'acabaran el març, i les de les Corts i Sant Andreu, el gener.



- Ciutat Vella: Parc de la Barceloneta, al número 15 del passeig Marítim, amb 700 metres quadrats de superfície.



- Horta-Guinardó: carrer de Coll i Alentorn, entre els de Saturnino Calleja i Juan Valera, de 700 m2.



- Sarrià-Sant Gervasi: dins de l'àmbit dels Jardins Piscines i Esports, al xamfrà de Ganduxer i Bori i Fontestà, de 1.300 m2.



- Les Corts: als Jardins de Bacardí, al número 122 de la Travessera de les Corts, de 700 m2.



- Sant Andreu: al carrer Ciutat d'Asunción, a la cantonada dels carrers de Ferran Junoy i Tucuman (Sant Andreu). Les que s'amplien són les de l'avinguda Mistral i plaça Letamendi (Eixample).



Les dues àrees que s'amplien són a l'Eixample, i els treballs es finalitzaran el març.



- Avinguda Mistral, entre el carrer de Vilamarí i l'avinguda del Paral·lel, de 400 metres quadrats.



- Costat mar de la plaça del Doctor Letamendi, de 700 m2.

L'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres per crear cinc àrees d'esbarjo per a gossos i ampliar-ne dues més. Les cinc noves estaran als districtes de Ciutat Vella, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Sant Andreu, i les dues ja existents que creixeran són a l'Eixample. L'objectiu del govern municipal és garantir que com a mínim tots els districtes disposin d'una àrea d'aquestes característiques de 700 metres quadrats o més.Els set projectes en marxa sumen una inversió total d'1,9 milions d'euros i totes estaran en funcionament entre el gener i el març. Tindran jocs per a gossos, mobiliari adaptat per al benestar dels animals, un abeurador i nova vegetació. Segons el consistori, les actuacions s'inscriuen en l'aposta municipal per la convivència entre les persones i els animals de companyia i l'objectiu d'oferir-los zones on puguin córrer, jugar i fer les seves necessitats sense generar molèsties.Les cinc àrees noves s'ubiquen al parc de la Barceloneta (Ciutat Vella); al carrer de Coll i Alentorn, entre els de Saturnino Calleja i Juan Valera (Horta-Guinardó); a l'àmbit dels Jardins Piscines i Esports, al xamfrà de Ganduxer i Bori i Fontestà (Sarrià-Sant Gervasi), als Jardins de Bacardí (Les Corts) i al carrer Ciutat d'Asunción, a la cantonada de Ferran Junoy i Tucuman (Sant Andreu). Les que s'amplien són les de l'avinguda Mistral i plaça Letamendi (Eixample).Des del 2016 s'ha avançat en l'objectiu que cada districte disposi d'una àrea per a gossos gran. La de Sant Andreu que ara es treballa és una d'elles, i Nou Barris ja va inaugurar la seva a l'avinguda Meridiana. A més, s'estan redactant els projectes de les de Virrei Amat i Can Dragó. A més, l'Ajuntament ha licitat les obres de la de Sant Martí, i redacta els projectes de les de Prioritat (Sants-Montjuïc), plaça Alfons Comín (Gràcia) i Parc de l'Estació del Nord (Eixample).La iniciativa forma part de les mesures que està implantant l'Ajuntament pel que fa als cans. Des de fa dos estius que els habilita una platja a la de Llevant . A més, ha impulsat una campanya que pretén aconseguir unes vies públiques més netes mitjançant la distribució d'ampolles d'aigua i vinagre que serveixin per netejar els orins d'aquests animals. En tot cas, la síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, va retreure a principis d'estiu al consistori que no fa prou contra els excrements

