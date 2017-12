EL TSJC tomba la patent de l'estelada que un home va registrar el 2013 per guanyar diners

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la patent de l'estelada que un veí de Roses (Alt Empordà) va registrar el 2013 amb l'objectiu de fer diners. L'home, José Antonio Blázquez, va inscriure no només el disseny característic de la bandera independentista, sinó també diverses variants (en blanc i negre, amb alternança de colors i, fins i tot, amb la bandera de Cuba). Tot i que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques li va donar per bo, ara l'alt tribunal català ha tombat el registre.La sentència subratlla que Blázquez no pot apropiar-se de l'estelada perquè és "un signe comú" del moviment independentista i que, a més, no té res de "singular ni novedós" (perquè la bandera s'utilitza d'ençà del 1906). A més, el TSJC imposa les costes del procés –fins a un màxim de 1.000 euros- a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que va ser qui va avalar el registre.

