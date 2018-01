Colau reclama al Govern que recuperi el pla del tripartit per doblar la inversió als barris

Vista de Barcelona des del Guinardó Foto: Adrià Costa

Actuacions d'un dels projectes estrella de Colau El pla de barris que ha engegat Ada Colau és un dels seus principals projectes del mandat. El govern municipal assegura que, malgrat que no aconsegueixi aprovar un nou pressupost aquest 2018, els gairebé 51 milions previstos per al nou any es podran executar perquè podria recórrer a una modificació de crèdit. Les actuacions són d'índole molt diversa, i aquí es poden consultar algunes de les més singulars:



Pla de Barris del Besòs i el Maresme

- Disseny i acompanyament del nou projecte de menjador social (1 milió d'euros de pressupost).

- Potenciar Alfons el Magnànim com a eix cívic (3,9 milions).



Pla de Barris de la Verneda i la Pau

- Reforma del carrer Binèfar i la Via Trajana, una de les zones més aïllades de la ciutat, segons remarca l'Ajuntament (3,5 milions).

- Remodelació del casal de gent gran (poc més d'un milió d'euros).



Pla de Barris del Bon Pastor i Baró de Viver

- Intervenció integral als polígons del Bon Pastor, Torrent de l'Estadella i Monsolís (2,5 milions).



Pla de Barris de Trinitat Vella

- Camí de Ronda que faci la volta al barri (458.382 euros).

- Remodelació del passadís de la Trinitat per millorar els locals de les entitats existents i nou casal de la gent gran (1,5 milions).



Pla de Barris de Zona Nord (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró)

- Projecte socioeducatiu Educarts, que utilitza les arts escèniques com a eines socioeducatives i de desenvolupament dels infants (244.300 euros).



Pla de Barris Trinitat Nova

- Adequació del nou institut escola Trinitat Nova, i adaptació per basar el projecte curricular en la imatge i l'audiovisual (5 milions).

- Millora de l'eficiència energètica, accessibilitat i façanes de comerços del barri (120.000 euros).



Pla de Barris de Roquetes

- Foment de l'ocupació de joves i adults (100.000 euros).

- Millores en mobilitat i accessibilitat a l'espai públic, com al carrer Mina de Ciutat (5,5 milions).



Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i Teixonera

- Creació d'usos comunitaris, millora dels accessos i dels entorns de Can Soler, a la falda de Collserola (1,5 milions).

- Millora de l'espai esportiu comunitari de la Campa (220.000 euros).



Pla de Barris del Raval Sud i Gòtic Sud

- Recuperació del Borsí (al Gòtic) i l'antiga casa fàbrica de Can Seixanta (al Raval) per al veïnal (4 milions, però la inversió municipal en aquests projectes s'incrementarà quan s'hagin definit els projectes executius durant el 2018).



Pla de Barris de la Marina

- Construcció participada d'una pista d'skatepark (662.000 euros).

- Foment de la connectivitat entre barris, la convivència i la identitat del barri (90.000 euros).

L'equip de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja li ha posat els primers deures al nou Govern que s'esculli després de les eleccions que es van celebrar el 21 de desembre. El govern municipal espera que el nou executiu català recuperi una de les polítiques del tripartit, la llei de barris, amb la qual la Generalitat finançava projectes a parts iguals amb els ajuntaments amb l'objectiu de reduir les desigualtats a les zones més necessitades. Colau ja ha impulsat el seu propi pla de barris, amb el qual preveu invertir 150 milions d'euros en aquest mandat , però considera que es podria doblar la inversió municipal en els barris més desafavorits amb la reactivació del pla de la Generalitat.Els 150 milions que ja ha començat a invertir l'Ajuntament de la capital catalana es reparteixen en 10 plans que es distribueixen entre 16 barris, on s'implantaran 354 accions. Els barris beneficiats són tots els que toquen al Besòs, el Raval Sud i el Gòtic Sud (a Ciutat Vella), la Marina (a Sants-Montjuïc) i Sant Genís dels Agudells i la Teixonera (a Horta-Guinardó). Una part dels diners es destinen a inversió en pedra, com ara la rehabilitació de blocs de pisos i d'equipaments, i una altra a despesa corrent, com a plans educatius i de salut comunitària.Només per aquest 2018 es preveu executar un terç de la despesa prevista, o sigui 50,9 milions, tot i que l'any en el qual es destinaran més diners serà el 2019, amb 68,5 milions. Al govern de Colau creuen que no n'hi ha prou, i consideren que el nou Govern hauria de recuperar la idea del tripartit, en la qual es va emmirallar l'alcaldessa per al seu pla, amb la finalitat de redoblar els esforços contra la desigualtat. La regidora de Districtes, Gala Pin, espera que sigui el mateix executiu català que es constitueixi les pròximes setmanes qui ho proposi. "Esperem que amb el nou Govern es torni a impulsar la llei de barris", ha indicat als periodistes.La darrera convocatòria per optar a rebre els beneficis de la llei de la Generalitat es va fer en el 2010. Els ajuntaments podien presentar les candidatures dels barris amb més necessitats d'intervenció, i la Generalitat acabava escollint allà on calia actuar primer. En els anys següents s'han seguit desenvolupant projectes, però només allà on ja s'havia decidit intervenir, i no sense dificultats per part dels ajuntaments per cobrar els diners que encara no havia aportat la Generalitat malgrat que s'havia compromès a fer-ho.Pin considera que reactivar les convocatòries de la llei permetria "doblar esforços en barris que tenen un dèficit d'inversió des de fa anys". En el cas de Barcelona aquesta fórmula l'ha tornat a posar en marxa per ara l'Ajuntament en solitari. I això fa que el consistori fins i tot assumeixi actuacions de les quals la Generalitat hauria de ser corresponsable. És el cas del nou institut escola Trinitat Nova, un nou projecte educatiu que ha unit un institut i dos centres de primària, i on l'Ajuntament invertirà 5 milions d'euros per adequar els edificis. El Consorci d'Educació, però, està participat en un 60% pel Govern i en un 40% pel consistori.Algunes de les intervencions previstes beneficiaran tots els barris inclosos en el pla, com programes d'ocupació per a aturats de llarga durada (7 milions de despesa) i la de rehabilitar finques d'alta complexitat(11,4 milions). Entren en aquest darrer paquet aquells edificis que no tenen comunitat de propietaris, on no es posen d'acord o que tenen dificultats arquitectòniques i que necessiten una reforma. L'Ajuntament pensa intervenir en unes 200 finques de les 250 que té detectades amb aquestes característiques. El Gòtic Sud i el Raval Sud s'enduran la principal partida d'aquesta mesura: 3,5 milions.

