El 2017, un any negre per als motoristes a les carreteres catalanes

El 2017 ha estat un any negre pels motoristes a les carreteres catalanes. El nombre de víctimes ha augmentat quasi un 30%. La xifra general també ha repuntat, després d'anys de descensos, i ha passat de 153 a 166. Aquestes són les principals conclusions d'un curs que conclou amb un balanç que, ni de bon tros, convida a l'optimisme.



El 2016 va suposar un descens de la xifra de víctimes mortals respecte al 2015 i es va voler fixar com un punt d'inflexió que, clarament, no s'ha pogut mantenir enguany.

SINISTRALITAT A LES CARRETERES CATALANES EL 2016 I EL 2017

VÍCTIMES MORTALS A LES CARRETERES, PER DEMARCACIONS, EL 2016 I 2017

Tot i que es redueix la xifra de ferits greus -que passa de 887 a 769- augmenten els accidents mortals. Ara per ara, aquest 2017 se n'han registrat 19 més que el 2016, passant de 125 a 144.La dada més clara i contundent que es pot extreure del balanç de sinistralitat és la xifra de motoristes que han perdut la vida des de l'u de gener passat. El nombre de víctimes ha augmentat de manera molt notable, una dada que preocupa especialment al Servei Català de Trànsit.De les 166 persones mortes en accident de trànsit, 45 anaven en moto, una desena més que en tot l'any passat. O, el que és el mateix, un de quatre morts a la carretera aquest 2017 (el 27,1% del total) era motorista. L'augment del balanç respecte al 2016 és del 28,6%.Trànsit considera que l'objectiu de reduir la sinistralitat passa, obligatòriament, per la millora de la formació, un parer compartit per fabricants i associacions de motoristes. Entre d'altres propostes per avançar en aquest sentit, hi ha sobre la taula reformar la llei de seguretat viària per incloure l'obligació de passar més pràctiques per obtenir el carnet de moto i que la taxa d'alcoholèmia pels motoristes sigui zero.Les comarques de Barcelona registren la majoria de víctimes mortals per accidents viaris. La demarcació barcelonina, però, és també on hi ha més trànsit i s'hi acumulen més vehicles, tant a les vies d'accés i sortida, com a l'interior, amb la capital catalana com a epicentre, fet que explica la lògica d'aquestes dades.El nombre de morts ha crescut en totes les demarcacions, exceptuant Tarragona, on n'hi ha hagut 15 menys. A Barcelona s'han registrat 69 víctimes (55 el 2016); a Lleida, 35 (28 el 2016); i a Girona, 34 (25 el 2016).El Servei Català de Trànsit atribueix com a causes de la majoria d'accidents les infraccions com l'excés de velocitat i les distraccions al voltant produïdes per l'ús del telèfon mòbil.

