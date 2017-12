Rajoy acota el calendari de la negociació independentista

Un cop acabades les festes nadalenques, Junts per Catalunya i ERC ja negocien qüestions cabdals . És el cas de la formació del nou Govern, que està pendent del retorn -o no- del president Carles Puigdemont , o bé del repartiment de càrrecs a la futura mesa del Parlament. En aquestes converses hi participa també la CUP, els vots de la qual són necessaris per fer valer la majoria independentista al Parlament en l'òrgan rector de la cambra. Junts per Catalunya vol partir de la base de l'anterior legislatura -presidència de la Generalitat per a ells, presidència del Parlament per a qui proposi ERC, sense descartar que ho sigui de nou Carme Forcadell, i majoria de conselleries per als de Puigdemont-, mentre que els republicans plantejaran que Oriol Junqueras, si surt de la presó el 4 de gener, sigui designat màxim dirigent del país en cas que el president no pugui tornar . També reclamaran un repartiment igualitari dels departaments en base als resultats del 21-D, en els quals van treure només 11.000 vots menys que la llista de Puigdemont. La CUP ja s'ha ofert per formar part d'un executiu de concentració.