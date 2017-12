Tots els detalls (i les novetats) de la cavalcada de Reis de TV3

Els Reis d'Orient a la cavalcada de Girona, en una imatge d'arxiu. Foto: Carles Palacio

La regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, i Imma Torrecillas i Judit Ruiz, de l’Agrupació Cultural del Bages Foto: ACN

La cavalcada de Reis de Manresa estrenarà enguany com a principal novetat les tres carrosses dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar. Així ho ha explicat aquest divendres la regidora de Cultura, Anna Crespo, quan només falta una setmana perquè Ses Majestats arribin a la ciutat. Les carrosses, encarregades a una empresa de Moià, estaran inspirades en tres edificis emblemàtics de la ciutat: l'edifici del Casino, la Seu de Manresa i el teatre Kursaal. La cavalcada de Manresa, que enguany és Capital Cultural, es transmetrà per TV3 i comptarà amb la participació de dos personatges del Club Super 3: el Sr. Pla i la Pati Pla. Els encarregats d’explicar tot el que passarà aquella nit seran Laia Servera, directora i presentadora del programa Info K, i Manu Alonso, redactor i guionista de TV3. En total hi haurà 17 carrosses, es repartiran uns 400 quilos de caramels i uns 700 voluntaris participaran de la cercavila d'aquest any.A banda de captar les imatges de la cercavila reial, en un set d’entrevistes que s’instal·larà a la plaça Major, Laia Servera farà entrevistes a personatges diversos de Manresa i del Bages, entre els quals el pallasso Marcel Gros, el músic Xavier Serrano, autor de la nadala "L’hivern que batega", i el grup Gossos. De la seva banda, Manu Alonso serà l’encarregat de recollir, a peu de carrer, totes les anècdotes que els nens i nenes de Manresa vulguin explicar relacionades amb la Nit de Reis. També a la Plaça de l’Ajuntament tindrà com a convidat el periodista manresà Francesc Soria, presentador de TV3.Com és habitual ja els darrers anys, els Reis i el Carter Reial baixaran de les carrosses a la plaça Sant Domènec, i faran a peu el darrer tram: Born, plana de l’Om, carrer Sant Miquel i plaça Major. La cercavila reial arribarà a la plaça Major a l’entorn de les 8 del vespre. Abans, entre les 19.15 i les 19.45h hi haurà l’ambientació de la Tuna Tuninya, que cantarà diverses nadales.Una de les atraccions per al públic infantil serà la presència a Manresa de dos personatges del Club Super3, el Sr. Pla i la Pati Pla. A primera hora, des de 18:15h i fins a les 19:15h, seran a la Plaça Valldaura, i a la darrera part de la cavalcada, a partir de les 8 del vespre, la plaça Major. La Pati Pla demanarà als nens i nenes de Manresa que l’ajudin a fer la carta al Reis. El seu tiet, el Sr. Pla, intentarà que demani aquells regals que són només del seu interès.La retransmissió televisiva començarà a les 19:30h i acabarà a les 20:55h. La cavalcada, però, començarà abans, a partir d’un quart de de 7 de la tarda. L’ordre dels participants i carrosses és el següent: Tabalers de Xàldiga, carrossa de la Tremenda de Xàldiga, carrossa de la Caldera dels Carlins, La Barca de l’AAVV Poble Nou, El Trineu de l’AAVV del Poble Nou, la Lluna, coreografia de les bombolles, estendards, carrossa de l’Estel de l’AAVV del Poble Nou, patges de l’àngel, carrossa de l’àngel, abanderats del carter reial, carrossa del carter reial, abanderats del rei blanc, torxers i cofrers del rei blanc, patges del rei blanc, carrossa del rei blanc, abanderats del rei ros, torxers i cofrers del rei ros, patges del rei ros, carrossa del rei ros, abanderats del rei negre, torxers i cofrers del rei negre, patges del rei negre, carro ssa del rei negre, carrossa carbonera de l’AAVV Poble Nou, carrossa del cargol del UCC Caravanning Club del Bages, carrossa del mecano, carrossa del parxís, carrossa del vaixell pirata, carrossa de blocs i regals, cotxes antics del Bombers de la Generalitat de Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)