Santi Vila dona explicacions davant del comitè d'Ètica del PDECat

Santi Vila a la Trobada d'Economia de S'Agaró Foto: ACN

L'exconseller Santi Vila ha comparegut aquest divendres davant del Comitè d'Ètica del PDECat per donar explicacions sobre les declaracions públiques que va fer després de dimitir del Govern el 26 d'octubre , just abans de la declaració d'independència feta al Parlament.El comitè, presidit per l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, haurà de decidir si pren mesures contra Vila, que va afirmar que membres del govern havien mostrar "una ingenuïtat sorprenent per l'edat que tenen".També va qüestionar que el Govern estigués preparat per la independència en no tenir el control de diversos àmbits clau per desenvolupar la República. "On és la Hisenda Pròpia? On és la seguretat social, el control de ports i aeroports i la gestió de la mobilitat?", es va preguntar l'exconseller.

